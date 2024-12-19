Опрос показал нежелание трети россиян покупать авто в онлайне

Больше трети россиян не приобретали новый автомобиль на маркетплейсах и не планируют пользоваться таким способом покупки машины. Об этом 19 декабря сообщает аналитическое агентство «Автостат» по итогам опроса, в котором приняли участие более 3 тыс. респондентов.

Так, не хотели бы покупать автомобиль на маркетплейсах 36,3% опрошенных. Большая часть респондентов (61,6%) также заявили, что не приобретали автомобили на маркетплейсах, но лояльно относятся к покупке без тест-драйвов, личного осмотра и общения с менеджерами автосалонов. Еще 1% участников опроса затруднились с ответом.

Сейчас на различных маркетплейсах к заказу доступны как автомобили Lada, так и китайские модели, включая машины Chery, Jetour, Changan, Haval и прочих марок.

Ранее в этот день китайский концерн Sinomach представил в России премиальный внедорожник Rox 01. Модель будет предлагаться в семиместной версии по цене от 9,17 млн рублей и в шестиместном варианте за 9,38 млн рублей.

Также в четверг сообщалось, что компания BAIC в 2025 году планирует представить в России три новые модели внедорожной линейки BJ. Уже известно, что в начале будущего года дебютирует полноразмерный рамный BAIC BJ60. Он станет второй моделью внедорожной серии после BJ40.