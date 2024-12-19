Минтранс пообещал разработать меры по предотвращению крушения нефтетанкеров
Минтранс России совместно с представителями судоходной отрасли планирует разработать комплекс мер, направленных на предотвращение крушений нефтетанкеров. Об этом в четверг, 19 декабря, заявил глава министерства Роман Старовойт на заседании экспертного совета по вопросам морского и речного флота.
«Не могу не упомянуть трагедию, произошедшую в Керченском проливе с двумя танкерами. Ространснадзором ведется расследование, по результатам планируем совместно с судоходным сообществом разработать взвешенный комплекс мер, обеспечивающих предотвращение подобных ситуаций в будущем», — приводят его слова в Telegram-канале министерства.
Уточняется, что во время заседания также были приняты два федеральных закона, продлевающих особый режим Российского международного реестра судов, и найдено решение для подтверждения регистрации судов в таможенных органах.
Ранее, 15 декабря, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели бедствие в Керченском проливе из-за непогоды. В результате произошел разлив нефтепродуктов.
С первого судна эвакуировали 13 человек: один из них погиб, 11 пострадали. С танкера «Волгонефть-239» в понедельник эвакуировали всех 14 членов экипажа. По факту происшествия возбуждено два уголовных дела, одно из которых переквалифицировали на более тяжкий состав из-за гибели моряка.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после разлива нефтепродуктов в четырех населенных пунктах Кубани ввели режим повышенной готовности. Позже, 17 декабря, он уточнил, что после ЧП с двумя танкерами мазут вынесло на берег на десятки километров, в двух муниципальных образованиях региона ввели режим ЧС. Специалисты определили алгоритм работ по очистке.
19 декабря стало известно, что с черноморского побережья было убрано более 860 т грунта, загрязненного нефтепродуктами. До этого также сообщалось, что спасатели и волонтеры собрали около 80 т нефтепродуктов на береговой линии.