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Продажи легковых авто с пробегом в РФ снизились на 13% за месяц

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В ноябре 2024 года россияне приобрели 524,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 13,4% меньше, чем месяцем ранее, но на 14,5% больше по сравнению с ноябрем прошлого года. Об этом говорится в исследовании аналитического агентство «Автостат», которое поступило «Известиям» 20 декабря.

В рейтинге продаж среди марок лидерство по-прежнему принадлежит Lada, в последний месяц осени было куплено 135,9 тыс. подержанных машин отечественной марки. Следом идут Toyota (52,3 тыс. ед.), Kia и Hyundai (29,1 тыс. и 27,8 тыс. ед. соответственно), а также Nissan (23,5 тыс. шт.). Десятку замкнули Volkswagen, Chevrolet, Renault, Honda и Ford.

Отмечается, что в первой десятке продажи за месяц снизились по всем маркам, причем у всех марок, кроме Lada, этот показатель превысил 10%. В годовом сравнении все бренды, кроме Ford, оказались «в плюсе». Лучший рост у Lada — на 22,2%.

Самой популярной легковушкой в ноябре стал седан Lada 2107, которому звание бестселлера «вторички» принадлежит десятый месяц подряд. В конце осени россияне купили 13,4 тыс. вазовских «семерок». В пятерку лидеров также вошли Lada 2114 «Самара-2», Kia Rio, Hyundai Solaris. Десятку дополнили Lada 4×4 «Нива», Lada 2170 «Приора», Ford Focus, Toyota Corolla и Camry, а также Lada 2110.

Всего за 11 месяцев 2024 года россияне приобрели 5,5 млн легковых автомобилей с пробегом, что на 4,6% больше, чем в январе – ноябре прошлого года.

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Россияне переходят на подержанные машины

В октябре 2024 года россияне приобрели 605,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 14,3% больше, чем месяцем ранее, и на 23,8% превышает результат октября прошлого года.

17 декабря эксперты «Авито Авто» рассказали «Известиям», что осенью 2024 года среди автомобилей европейских брендов с пробегом на российском рынке по востребованности лидирует Volkswagen: на немецкую марку приходится 4,66% от спроса. На втором месте расположился Mercedes-Benz с долей 4,21%, а замыкает тройку лидеров BMW (3,62%).

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