В «Сбере» назвали ИИ «помощником человека»

В развитии искусственного интеллекта Сбербанк во многом ориентируется на опыт Китая. Об этом в интервью агентству «Синьхуа» рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Сейчас „Сбер“ активно разрабатывает генеративный ИИ. Мы, конечно, смотрим, как Китай развивает ИИ, и вдохновляемся во многом теми моделями и примерами, которые он показывает. Мы видим, как власти Китая очень разумно подходят к поддержке ИИ и его развитию, и во многом ориентируемся на опыт китайских коллег», — пояснил Ведяхин.

По словам Ведяхина, главная цель внедрения ИИ — удовлетворенность клиента. Он отметил, что в группе Сбербанка уже внедрено более 2000 моделей ИИ и более 85% процессов банка осуществляются с его помощью. Кроме того, в 76 российских регионах уже внедряются предложенные банком решения на базе ИИ. «И мы хотим, чтобы ИИ стал помощником для нашего клиента: и физических лиц, и юридических лиц, и, конечно, для государства», — резюмировал зампред правления «Сбера».

По мнению Ведяхина, ИИ сегодня только начинает демонстрировать свои возможности и в ближайшие два-три года будут появляться совместные команды, в которых реальные люди будут взаимодействовать с ИИ-помощниками и ИИ-ассистентами. Ведяхин привел данные, согласно которым ИИ снижает нагрузку на человека на 20-30%. «Ну и, конечно, ИИ должен быть еще более эмпатичным, еще больше чувствовать человека, чтобы помогать ему и работать с ним вместе», — добавил он.

Говоря о перспективных направлениях развития ИИ, Ведяхин назвал внедрение рекомендательных систем и робототехники. «Сегодня мы инвестируем в разработки, чтобы наши клиенты были довольны, и чтобы Сбербанк сохранил свое технологическое лидерство», — заявил он.