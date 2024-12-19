Обратившаяся к Путину пенсионерка из Крыма получила необходимое ей лекарство

Пенсионерка, сообщившая во время «Итогов года с Владимиром Путиным» о проблеме с обеспечением лекарствами, получила нужный ей препарат. Об этом сообщили «Известиям» 19 декабря в крымском минздраве.

«Пациентка из города Керчь <…> 16 декабря 2024 года обратилась на горячую линию ГУП РК «Крым-Фармация» и 18 декабря получила лекарственный препарат «Анастразол», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что упомянутое лекарство есть в аптечной сети ГУП РК «Крым-Фармация», а ситуация с льготным лекарственным обеспечением находится на контроле республиканского минздрава.

«По направлению «Онкология» в 2024 году были закуплены препараты общей стоимостью 1 млрд 189 млн рублей», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день в ходе «Итогов года» пенсионерка сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что последний раз получала препараты бесплатно три месяца назад, а сейчас вынуждена покупать их за свои деньги.

Путин в ходе «Итогов года» заявил, что на данный момент денежные средства на лекарственные препараты выделяются в полном объеме. Проблема состоит в своевременности закупок. Помимо этого, он также сообщил, что раньше фармакология развивалась исключительно за счет бюджетных средств, сегодня же фармкомпании начали вкладывать в развитие собственные ресурсы.

Ранее, 16 апреля, правительство утвердило постановление об индексации норматива затрат на лекарства для льготников на 7,4%. Увеличение размера индексации необходимо для перерасчета объема средств, которые получают бюджеты субъектов РФ. За счет этого, по ожиданиям ведомства, регионы смогут дополнительно закупить лекарства для льготных категорий граждан.