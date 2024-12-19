Экс-чиновницу из Белгорода приговорили к 21 году колонии за содействие терроризму
Экс-чиновницу из Белгорода Викторию Шинкарук (внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ) приговорили к 21 году колонии по делу о содействии террористической деятельности. Об этом 19 декабря «Известиям» сообщили в суде.
Там также уточнили, что ее сообщник Александр Холодков (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) также получил 21 год колонии строгого режима. Первые пять лет он проведет в тюрьме, остальные — в колонии особого режима.
По версии защиты, Шинкарук написал ее бывший муж по фамилии Кисель, который находится на Украине, и отправил ей 107 тыс. рублей. Женщина должна была снять 100 тыс. рублей и передать их неизвестному через ячейку, а остаток забрать себе в качестве вознаграждения. Затем обвиняемая выполнила просьбу, оставив деньги в урне, и отправила экс-супругу подтверждающее видео. Шинкарук, со слов защиты, не знала, для чего и кому она передает деньги. То же самое произошло и с Холодковым. Кисель, являясь его другом детства, попросил оставить в урне сверток с 500 тыс. рублей, за это ему передали вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.
В августе Шинкарук и Холодкова обвинили в пособничестве террористической деятельности в интересах их украинских кураторов. Обвиняемые не только передавали деньги на сумму порядка 500 тыс. рублей для подготовки теракта, но и подкладывали в тайники взрывчатые вещества. Также их обвинили в ряде преступлений, среди которых участие в террористическом сообществе, приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору, а также приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ. Свою вину они не признали.
В сентябре злоумышленников внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ.