Попал в ляпы: «Крейвен-охотник» выходит в России

Супергеройский боевик про Крейвена-охотника по комиксам Marvel начнут показывать в российских кинотеатрах. Это шестой фильм медиафраншизы «Вселенная Человека-паука от Sony» и, вероятно, последний. В США ленту ругают за сюжет, графику и диалоги. Российский зритель, впрочем, найдет при просмотре любопытные для себя детали — действие частично разворачивается на Дальнем Востоке, среди марвеловских героев Сережи, Коли, Димы и Леши, которые безуспешно пытаются говорить на русском. Осторожно — спойлеры!

«Крейвен-охотник» в российских кинотеатрах

Впервые Крейвен появился в комиксе The Amazing Spider-Man в 1964 году. Настоящее имя — Сергей Николаевич Кравинов. Цель всей жизни — сразить Человека-паука и стать величайшим охотником в мире. Несмотря на то что во вселенной Marvel Comics он суперзлодей, в новом фильме из серии Sony герой что-то вроде экоактивиста и борца за справедливость со суперспособностями. Да как ловко ему всё дается! Он и в непроглядной снежной буре волка одним только взглядом укрощает, и на дерево взбирается точь-в-точь, как Эдвард Каллен из «Сумерек» (кстати, зрачки у Крейвена тоже янтарные, как у героя вампирской саги), и в рукопашку с леопардом может, чтобы прогнать со своей территории, и бегает со скоростью оленя.

Способности Крейвен обретает в детстве после несчастного случая. Во время охоты, куда его привел отец Николай (криминальный авторитет, которого сыграл Рассел Кроу), на тогда еще просто Сережу напал лев и утащил в лес. Спасла мальчика юная девушка Калипсо — она и дала ему зелье, которое не просто исцелило парня, но и наградило звериной силой, а заодно особой любовью к животным, природе и, видимо, к России. Сережа сбегает от тирана-отца из Лондона на Дальний Восток, поселяется в домике в лесу (тайное место связано с его давно погибшей матерью), обзаводится эффектным прессом и начинает звать себя Крейвеном.

Фото: Columbia Pictures

Живет он тем, что охотится на браконьеров и других преступников из своего списка (о Пауке ни слова). В общем, бьет разных плохих парней. Один из таких (внезапно, по крайней мере для тех, кто не в теме комиксов) —– глава кировской группировки Семен Черный в исполнении Юрия Колокольникова («Беспринципные», «Юг»), с которым он расправляется в колонии для пожизненно заключенных.

Думается, сюда бы саундтрек из «Слова пацана», но лейтмотив картины — колыбельная «Баю-баюшки-баю». Для русского зрителя зрелище вообще может стать не столько захватывающим боевиком, сколько комедией, если смотреть без дубляжа и насладиться попытками Крейвена изъясняться на русском. «Твоя оружия убивает тысячи мужчин, женщин и детей по всему миру», — говорит он Черному. Без такого явного акцента у него получилось разве что послать тюремных верзил на три буквы. Главным же противником Крейвена в фильме становится Носорог — Алексей Сицевич до того, как принял участие в эксперименте, давшем ему силу.

«Скучная сага, которая должна завершить вселенную Человека-паука»

Роль охотника исполнил 34-летний Аарон Тейлор-Джонсон, которого недавно провозгласили самым красивым мужчиной по золотому сечению. Рейтинг 2024 года составил британский пластический хирург Джулиан де Сильва. Не зря его называли кандидатом на роль следующего Джеймса Бонда. Актер, к слову, много лет состоит в отношениях с режиссером Сэм Тейлор-Джонсон, которая старше него на 23 года. Супергеройские картины в фильмографии Аарона уже были — «Пипец» и «Пипец 2», «Мститель: Эра Альтрона». Российскому зрителю он также известен по роли Вронского в «Анне Карениной» с Кирой Найтли.

Финал «Крейвена-охотника» дает задел на продолжение, но к роли Аарон Тейлор-Джонсон вернется вряд ли. Сообщается, что новый фильм из серии «Вселенная Человека-паука от Sony», в которой ранее вышли три «Венома», «Морбиус» и провальная «Мадам Паутина», станет последним. Тем более что шестой проект провалился в американском прокате. Он заработал всего $11 млн, в мире — около $27 млн.

Фото: Columbia Pictures

«Свет горел, но никто не пришел. В воскресенье на престижном бразильском фестивале Comic Con Experience (CCXP) на неожиданной презентации Sony Pictures, посвященной «Крейвену-охотнику» — последнему фильму Marvel, не связанному с Человеком-пауком, — по словам одного из присутствующих, было много пустых мест. Не было ни звезд, ни большого количества фанатов. Только тишина там, где должна была быть шумиха вокруг супергероя. Полупустая панель презентации антигеройского фильма с бюджетом в $110 млн на одном из крупнейших в мире мероприятий, посвященных поп-культуре, отразила снижение популярности франшизы Sony Marvel за пределами основных фильмов «Человек-паук» с Томом Холландом в главной роли и трилогии «Веном», — пишет издание The Wrap.

На сайте Rotten Tomatoes «Крейвен-охотник» заработал всего 14% позитивных отзывов критиков. Ругают в основном за графику и пустые диалоги. Хвалят разве что пресс Аарона Тейлора-Джонсона.

«Этот спин-офф «Человека-паука» увлекателен: экшен-сцены хорошо поставлены, часто льется кровь, а Аарон Тейлор Джонсон носит костюм, открывающий живот. Но он также запутан и полон второстепенных персонажей», — отмечает Эмили Землер из Observer.

«Научно-фантастический боевик Джей Си Чендора «Крейвен-охотник», основанный на «Броне», ограничен непонятным сюжетом и хитроумными фразами актеров, которые, похоже, отрабатывают свой худший русский акцент», — пишет обозреватель New York Times Роберт Дэниелс.

«Всё кажется одновременно безжизненным и отчаянно стремящимся угодить: от сгенерированных компьютером животных на сафари до замысловатых проволочных конструкций и ругательств», — считает, в свою очередь, Саймон Абрамс RogerEbert.com.

Фото: Columbia Pictures

«Банальная и скучная сага, которая должна завершить «Вселенную Человека-паука» от Sony, если не весь жанр в целом. Это ничем не примечательное зрелище, в котором Marvel, Тарзан и Джон Уик сливаются в унылую и быстро забывающуюся картину», — пишет Ник Шагер из the Daily Beast.

Впрочем, новинка не безнадежна. Адам Грэм из Detroit News считает, что фильм могут оценить непритязательные поклонники комиксов.

В российских кинотеатрах «Крейвен-охотник» выходит в рамках предсеансового обслуживания.