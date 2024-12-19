Подозреваемого в убийстве генерала Кириллова доставили в суд
Подозреваемого в совершении теракта, в котором погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, доставили в суд. Об этом сообщил 19 декабря источник «Известий».
Взрыв произошел утром 17 декабря. Устройство было заложено в самокате рядом с подъездом жилого дома на Рязанском проспекте в Москве.
Возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия.
На следующий день ФСБ сообщила о задержании 29-летнего мужчины. На допросе злоумышленник рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Президент России Владимир Путин 19 декабря заявил, что убийство генерала и его помощника было совершено способом, опасным для многих. Он охарактеризовал это преступление как террористический акт.