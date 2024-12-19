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Путин ответил на вопрос о личном отношении к России

Путин заявил, что относится к России, как к своей семье
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Президент РФ Владимир Путин заявил 19 декабря в ходе «Итогов года», что относится к России как к своей семье.

«Это такой комплексный вопрос. Вы знаете, Россия — это, конечно <...> прежде всего, как и любая страна, — это огромная территория. Но это не только территория: это история, культура, это наши обычаи и традиции, это всё — Россия. Но всё-таки самое главное — это люди», — сказал глава государства.

Путин добавил, что когда видит успехи и достижения россиян, то радуется так же, как радовался бы успехам членов своей семьи.

«Безо всякого преувеличения — смотрю и радуюсь, как будто это мои близкие люди. Поэтому я на Россию смотрю как на семью», — поделился он.

«Россия стала гораздо сильнее»
Большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Основные цитаты

Ранее, 9 декабря, Путин заявил, что никто не сможет сломить и покорить Россию. По его словам, единство и воля к победе заложены в национальном характере граждан и внести свой вклад в общее дело государства стремятся миллионы россиян.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря, количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, который позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

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