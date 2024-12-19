Путин пожелал россиянам уделять больше внимания близким

Президент России Владимир Путин в четверг, 19 декабря, в ходе «Итогов года» пожелал россиянам в преддверии Нового года посвящать больше времени своим близким.

Глава государства напомнил, что относится ко всей России как к своей семье, а «Итоги года» — беседа представителей разных народов и конфессий, которая проводится незадолго до светлых семейных праздников Нового года и Рождества. Путин рассказал, что самые разные люди, с которыми он встречается, делятся с ним, что посвящают иногда слишком мало времени своим детям.

«В преддверии Нового года, а это семейный праздник, и тем более Рождества, хотел бы пожелать, чтобы больше уделяли внимания своим близким. И хочу всем пожелать успеха, счастья и благополучия», — подытожил президент.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

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