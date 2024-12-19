Олимпийский чемпион по волейболу Владимир Дорохов умер в возрасте 70 лет
Олимпийский чемпион, советский волейболист Владимир Дорохов скончался в возрасте 70 лет. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
«С глубоким прискорбием сообщаем, что 18 декабря на 71-м году ушел из жизни выдающийся спортсмен, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Вячеславович Дорохов», — говорится в сообщении на сайте федерации.
Причины и обстоятельства ухода из жизни не уточняются.
Владимир Дорохов, родившийся в 1954 году в Сухуми, был выдающимся волейболистом. Начав играть в 10 лет, он выступал за «Буревестник», ЦСКА и «Автомобилист», дебютировав в сборной СССР в 1975 году. В составе команды Вячеслава Платонова он завоевал золотую олимпийскую медаль в 1980 году в Москве, серебряную в 1976 году в Монреале, дважды становился чемпионом мира (1978, 1982), дважды выигрывал Кубок мира (1977, 1981) и четырежды — чемпионат Европы.