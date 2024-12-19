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Стало известно, как подорожает техосмотр в 2025 году

«Коммерсантъ»: с 2025 года техосмотр подорожает на 7,3–7,5%
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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С 1 января стоимость технического осмотра для владельцев легковых автомобилей вырастет на 7,3–7,5%. Новые тарифы уже утверждены в большинстве регионов России, сообщает «Коммерсантъ» 19 декабря.

Так, в среднем техосмотр подорожает в большинстве регионов с 1021–1022 рублей до 1097–1098 рублей. Самая высокая стоимость процедуры — более 1,5 тыс. рублей — будет в Краснодарском крае и Амурской области, а также в Ненецком автономном округе. Самый экономичный тариф установлен в Ивановской и Кемеровской областях, а также в ЛНР — менее 1 тыс. рублей.

По словам собеседников издания, 70% операторов незаконно торгуют диагностическими картами без фактической проверки машин, поэтому им не важен официальный тариф в регионе. Как заявил глава союза «Техэксперт» Сергей Зайцев, действующий тариф реальных затрат операторов техосмотра не покрывает.

Проходить техосмотр с 2021 года обязаны физлица — владельцы легковых автомобилей в случае постановки на учет и перерегистрации машин старше четырех лет, а также при внесении изменений в их конструкцию. Грузовики, автобусы и такси обязаны проходить ТО с определенной периодичностью в зависимости от возраста машины.

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Ранее в этот день сообщалось, что комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал одобрить закон, который увеличивает штрафы за ряд нарушений ПДД и вводит наказание за повторную езду без полиса ОСАГО.

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