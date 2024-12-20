Эксперт рассказал об особенностях выплаты годовой премии

Выплата годовой премии или, как еще ее называют, 13-й зарплаты имеет свои особенности, которые нужно учитывать. Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал «Известиям» 20 сентября, кто может рассчитывать на эти средства от работодателя и как они выдаются.

По его словам, всё зависит от того, к какой сфере относится работодатель: бюджетной или коммерческой.

«Если организация бюджетная, вопрос с выплатой всевозможных премий, включая годовую, определяется отдельными нормативными актами. Поэтому, чтобы ответить на вопрос про премию, нужно обратиться к нормативным актам в соответствующей сфере. Если премия предусмотрена законом, конечно, она должна быть выплачена в установленном размере», — отметил он.

Говоря о коммерческой сфере, он уточнил, что трудовое законодательство не определяет премию как гарантированную часть заработной платы. Закон позволяет работодателю самостоятельно устанавливать у себя в организации систему оплаты труда. В частности, самостоятельно определять, какие премии выплачивать, за какие успехи и в каком размере. Поэтому в этом случае многое зависит от финансовых возможностей работодателя. Начальство определяет свою систему оплаты труда во внутренних документах организации — локальных нормативных актах. Либо условие о выплате 13-й зарплаты может быть определено в трудовом или коллективном договоре.

«Отсюда можно сделать вывод: если в трудовом договоре или в локальном акте не предусмотрена выплата годовой премии, работодатель имеет право ее не выплачивать и это не будет нарушением. Если же премия предусмотрена, нужно определить, на каких условиях и в каком размере она выплачивается. Для этого прочитайте условия вашего трудового договора и условия локальных актов, в которых эта премия предусмотрена», — добавил Южалин.

Эксперт объяснил, что в коммерческой организации размер премии должен быть определен либо условиями трудового договора либо условиями локального нормативного акта. Закон не устанавливает ни минимальных, ни максимальных размеров премии — всё на усмотрение работодателя. Как правило, размер годовой премии равен окладу или нескольким. Работодатель также может установить фиксированный размер такой премии, который не будет зависеть от оклада.

Время выплаты тоже определяется трудовым договором или локальным актом. Премия может быть выплачена накануне Нового года, например вместе с заработной платой за декабрь.

«При этом многие работодатели стараются не спешить с выплатой годовой премии. Если годовая премия зависит от ряда показателей, которые должен был выполнить работник, работодателю нужно будет подвести итоги работы за год и только после этого принять решение о выплате годовой премии. Подведение итогов может занять некоторое время, поэтому иногда годовую премию выплачивают в феврале или даже позднее. Уточняйте конкретные сроки выплаты в условиях трудового договора или в локальных актах компании», — заключил Южалин.

Ранее, 29 октября, сообщалось, что среди трудоустроенных россиян 37% опрошенных положительно воспринимают переработки, если работодатель доплачивает за них. И только 11% сотрудников готовы выполнять сверхурочные задачи безвозмездно. Об этом свидетельствует опрос, проведенный аналитическим центром «Консоль.Про».