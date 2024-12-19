В Госдуме оценили шансы Запада в предложенной Путиным «дуэли»

У Запада нет шансов выиграть «дуэль» с Россией, предложенную президентом страны Владимиром Путиным. Об этом депутат Госдумы Андрей Красов заявил в четверг, 19 декабря.

По словам парламентария, ни у одной страны нет систем, способных остановить российскую ракету «Орешник».

«Запад не пойдет на эту дуэль, потому что он ее проиграет. Политики могут говорить, что у них существуют системы противовоздушной (ПВО), противоракетной обороны (ПРО), способные остановить «Орешник», но всё это хорошо в теории, на практике таких систем нет», — сказал Красов в разговоре с Lenta.ru.

Красов напомнил, что пусковые установки российской ракеты находятся за 2 тыс. км от линии боевого соприкосновения. При этом более всего «Орешник» уязвимее тогда, когда только вылетает из шахты. После этого остановить его невозможно, добавил он.

«Когда разгонные блоки отработали, боеголовка отделилась — это всё, ищи ветра в поле. С такой скоростью не справится ни одна система ПВО, как бы ни тешили себя надеждами западные страны», — заключил парламентарий.

Ранее в этот день Путин заявил в ходе «Итогов года», что российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник» являются новым видом вооружения и основаны на современных российских разработках, сообщает 360.ru.

Шансов сбить ракеты «Орешник» у противника нет, указал Путин, комментируя мнение некоторых иностранных экспертов о том, что западные средства противовоздушной обороны якобы могут сделать это на стадии пуска, сообщается на сайте kp.ru. Он обратил внимание, что дальность российского комплекса составляет до 5,5 тыс. км, а разведение боевых блоков начинается уже через несколько секунд, передает RT.

Российский лидер предложил этим экспертам организовать технологический эксперимент — своего рода «высокотехнологичную дуэль XXI века», — в ходе которого будет определен объект для поражения, где сосредоточат работу силы ПВО и ПРО, а российские военные нанесут туда удар «Орешником», после чего выяснится результат, передает НСН. Россия к такому эксперименту готова, отметил Путин.

Об испытании в боевых условиях баллистической ракеты «Орешник» — одной из новейших российских ракетных систем средней дальности — Путин сообщил 21 ноября, передает ИА Регнум. Шаг был предпринят в ответ на эскалацию со стороны западных стран на Украине. В последующие дни глава государства уточнил, что Россия продолжит испытания, а решение о серийном производстве ракет уже принято.

В начале декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Путина поставить стране российские комплексы для запуска «Орешника». Президент РФ допустил их размещение в республике во второй половине 2025 года.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятие также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, который позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».