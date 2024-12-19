Во Франции позволявшему насиловать супругу Доминику Пелико дали 20 лет тюрьмы
Французский суд приговорил Доминика Пелико к 20 годам заключения за то, что он в течение 10 лет накачивал свою жену наркотиками и вместе с другими мужчинами подвергал женщину сексуальному насилию. Об этом 19 декабря сообщил французский телеканал France 24.
Суд объявил 72-летнего Доминика Пелико виновным в изнасиловании с отягчающими обстоятельствами своей жены Жизель Пелико. Мужчина не сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении (УДО), пока не отсидит 2/3 от назначенного срока.
Суд также признал виновными еще 50 мужчин, которых Пелико приглашал к себе домой с целью изнасилования своей супруги.
За время продолжительных издевательств и снотворных веществ у Жизель Пелико ухудшилось здоровье, появились провалы в памяти, начали выпадать волосы.
В сентябре 2020 года Пелико был задержан за попытку сделать фото у девушек под юбками. После изъятия у него техники сотрудники органов обнаружили видео изнасилования жены Пелико.
Ранее, 11 декабря, в Красноярском крае суд приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима 46-летнего местного жителя Владислава Харлашина за надругательство над девятилетней девочкой. Используя беспомощное состояние ребенка, он совершил насилие и записал всё на телефон.