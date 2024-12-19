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Путин заявил, что решение о СВО нужно было принимать раньше

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Решение о начале специальной военной операции (СВО) России на Украине нужно было принимать еще раньше. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

Так глава государства ответил на вопрос, не изменил бы он своего решения о начале СВО, если бы была возможность вернуться в февраль 2022 года.

«Такой, гипотетический вопрос — если бы можно было вернуться. Вы знаете, если можно было бы посмотреть на ситуацию, зная то, что сейчас происходит, на ситуацию в 2021 году — о чем бы я подумал? О том, что такое решение, которое было принято в начале 2022-го, нужно было бы принимать раньше — это первое. И второе — зная об этом, нужно было просто начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе и к СВО», — заявил Путин.

Он отметил, что решение о спецоперации было принято, так как дальше невозможно было стоять на месте, терпеть и ждать, пока ситуация для России начнет ухудшаться. Поскольку киевский режим тогда уже открыто объявил о том, что не намерен выполнять Минские соглашения. Кроме того, на Украине заявили свои претензии на оружие массового уничтожения.

Президент также поделился, что за почти три года, в течение которых продолжается спецоперация по защите Донбасса, стал меньше шутить и смеяться. Он отметил, что стал совершенствовать свои навыки по поиску ключевых вопросов и улучшать умения сосредоточить внимание и силы на их решении.

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Накануне, 18 декабря, глава Генштаба России Валерий Герасимов рассказал, что армия России в 2024 году выполнила все задачи, которые перед ней поставило руководство страны. Кроме того, подразделения в ходе боевой работы получили множество практического опыта. В войсках обновляются вооружения и военная техника.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятие также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

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