Путин не стал осуждать Байдена за помилование сына
Президент России Владимир Путин не стал осуждать президента США Джо Байдена за помилование сына по двум судебным делам. Об этом глава государства заявил 19 декабря в ходе «Итогов года».
«Что касается Байдена — он политик. Всегда важно, чего в тебе больше — политика или человека. Оказалось, что в Байдене больше человека. Я бы не осуждал его за это», — указал президент.
При этом Путин напомнил примеры из истории, в частности ситуации с Иваном Грозным и его сыном Иваном, Петром Первым и его сыном Алексеем, а также Иосифом Сталиным и его попавшим в плен сыном Яковом, где не было речи о снисхождении.
Байден решил помиловать своего сына 2 декабря в честь Дня благодарения. Реагируя на это, Хантер Байден заявил, что намерен посвятить свою жизнь помощи людям с зависимостями. В сентябре Хантер Байден признал вину по девяти пунктам обвинения уголовного дела о неуплате налогов, а в июне — по трем пунктам обвинения по делу о хранении оружия.
Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятие также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.
По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, который позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.
Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».