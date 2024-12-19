Жители освобожденной Красногоровки посмотрели «Итоги года» с Путиным

В городе Красногоровка в Донецкой Народной Республике, который российская армия освободила в текущем году, жителям привезли ноутбук для просмотра «Итогов года» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 19 декабря сообщил корреспондент «Известий» с места событий.

Корреспондент отметил, что прямую линию смотрят на освобожденных территориях ДНР. По его словам, Красногоровка сильно пострадала от обстрелов украинских военных. Многие дома полностью сгорели от пожаров, тем не менее жители города, как и остальные граждане России, хотели посмотреть важное событие года, поэтому им привезли средства связи для запуска прямой линии.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятие также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, который позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

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