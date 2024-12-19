В Запорожской области ВСУ атаковали дроном администрацию Васильевки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дроном администрацию города Васильевки в Запорожской области. Об этом 19 декабря сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«Преступный киевский режим попытался нанести удар по администрации города Васильевка Васильевского муниципального округа. Удар БПЛА пришелся на гражданский автомобиль, здание администрации получило повреждения. Благо в автомобиле, как и рядом с ним, людей не было, пострадавших нет», — сообщил Балицкий.
По его словам, последствия этой атаки могли быть тяжелее, потому что рядом с местом взрыва находилась детская площадка и церковь.
«Это очередное прямое доказательство, что киевские террористы прицельно бьют в гражданскую инфраструктуру», — добавил губернатор.
Ранее, 2 декабря, семь человек получили травмы из-за атак дронов ВСУ в Токмаке и Васильевке Запорожской области. Сообщается, что дрон атаковал администрацию Васильевки, один из сотрудников получил легкое ранение.
ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.