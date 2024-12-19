Эксперт рассказала о перспективах реализации мастер-плана Грозного
Реализация стратегии развития Грозного до 2035 года позволит городу увеличить туристический поток, стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства, создать новые рабочие места, рассказала «Известиям» 19 декабря автор мастер-плана Грозного, генеральный директор градостроительного бюро «Мастерс План» Юлия Зубарик.
«Власти Чеченской Республики делают из Грозного деловой, образовательный и туристический центр Северного Кавказа», — уточнила она.
По ее словам, стратегия развития города до 2035 года включает в себя 24 инвестиционных проекта разной направленности — от развития жилищной сферы и транспорта до создания межвузовского кампуса. А их реализация позволит увеличить туристический поток и стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства, повысить уровень занятости, создать новые рабочие места и улучшить качество городской среды. Кроме того, это приведет к сокращению миграционного оттока.
«Реализация мастер-плана значительно повысит уровень жизни в Грозном и обеспечит молодое население качественным образованием и рабочими местами», — уточнила Зубарик.
Она отметила, что одна из ключевых задач, которая стоит перед мастер-планом, — снизить бюджетную зависимость города от федеральных дотаций и повысить инвестиционную привлекательность столицы Чеченской Республики.
Ранее в этот день президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» назвал Грозный современным российским чудом. Глава государства указал и на то, что в городе, помимо красивых мечетей, в последние годы появились новые сооружения, здания и архитектурные решения, которые вызывают чувство гордости за то, что сделано в Чечне и в Грозном.