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Путин назвал задачей местных органов власти распределение нагрузки на медиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Одной из задач местных органов власти является распределение нагрузки на медицинских работников, чтобы не возникало нехватки кадров в первичном звене. Об этом 19 декабря сообщил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«Главная проблема с кадрами — это проблема находится в первичном звене здравоохранения. У нас есть стационары, и там, это известно, работают врачи и доктора, и там практически с кадрами вопроса нет, а в первичном звене есть. Но из этого вытекает понятный вывод — это прежде всего вопрос организации здравоохранения в регионах РФ», — сказал он, отвечая на вопрос Ирины Сычевой из Нижнего Новгорода.

По словам Путина, Министерство здравоохранения России прилагает усилия для привлечения большего числа абитуриентов, чтобы предотвратить дефицит специалистов. Также были введены дополнительные премии медсестрам и врачам, работающим в населенных пунктах.

Что касается оборачиваемости коек в стационарах, то в течение года наблюдается недостаточная заполняемость, отметил российский лидер. В то же время в первичном звене здравоохранения, особенно в районных больницах, существуют определенные проблемы. Глава государства добавил, что задача местных властей заключается в том, чтобы эффективно распределить нагрузку.

Путин подчеркнул, что необходимо продолжать усилия по укреплению первичного звена здравоохранения и делать это более активно, чем это происходило ранее.

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Ранее, 25 апреля сообщалось, что министерство и правительство предпринимают меры для ликвидации дефицита медицинских кадров. Так, столичные власти увеличили прием на бюджетные места в медицинские вузы. Кроме того, в регионах предоставляют социальное жилье для медицинских работников. Также на федеральном уровне увеличили прием по целевым договорам, когда бюджет платит за обучение какого-либо студента, но после выпуска он должен обязательно отработать некоторое время в регионе.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря, количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

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