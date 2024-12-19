Путин привел газету «Известия» в качестве примера бумажного СМИ в РФ

Бумажные книги и средства массовой информации сохранят свое место в меняющемся мире, если будут содержать достойный контент, заявил 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года». В пример он привел в том числе выпуски газеты «Известия».

«Мне думается, что бумажная журналистика так же будет иметь свое место в этом огромном меняющемся мире, как и бумажная книга. Но есть же возможность полистать гаджет — там всё хорошим шрифтом изложено и на разных языках. Я сам, честно говоря, иногда этим пользуюсь», — сказал глава государства.

При этом возможность взять в руки печатную книгу Путин назвал другой историей, отметив, что это связано не только с наличием иллюстраций, которые иногда выглядят как произведения искусства.

«И бумажная журналистика. Вот взять в руки те же «Известия» или «Комсомолку», полистать, покопаться. В этом есть кайф какой-то, правда?» — отметил президент.

Он выразил надежду, что сотрудники бумажных СМИ учтут сохраняющийся у публики интерес к этому виду изданий. По мнению Путина, главным фактором является содержание, поэтому при условии более достойного, чем в интернете, контента бумажные носители сохранятся.

Ранее, 12 декабря, Путин поблагодарил российских журналистов за объективность в оценках и веру в страну. В частности, он отметил тех, кто находится на передовой в Донбассе и Новороссии, а также рядом с людьми в Курской и Белгородской областях и в других регионах.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».