Три человека пострадали из-за прорыва трубы с кипятком в Санкт-Петербурге
На улице Турку в Санкт-Петербурге 19 декабря произошел прорыв трубы с горячей водой, в результате чего пострадали один взрослый и двое несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) региона в Telegram.
«В результате происшествия трое местных жителей, в том числе двое несовершеннолетних, обратились в медицинские учреждения для оказания медицинской помощи с ожогами различной степени тяжести», — говорится в публикации.
СК Фрунзенского района возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Следователь провел осмотр места происшествия. На данный момент проводят беседы с пострадавшими и очевидцами инцидента.
Ранее, 16 декабря, сообщалось, что в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в результате коммунальной аварии пострадали восьмилетняя девочка и 18-летний парень, переходившие дорогу. Из-за прорыва трубы пешеходы получили ожоги ног.