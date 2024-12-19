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Опубликованы кадры с моментом подписи морпехами копии боевого знамени для Путина

Владимир Путин развернул подаренную ему копию боевого знамени на «Итогах года»
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Фото: Народный фронт
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Российские бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) показали, как подписывают копию боевого знамени, которую они подарили президенту России Владимиру Путину. Кадры 19 декабря предоставили в «Народном фронте».

Ранее в этот день в ходе «Итогов года» Путин рассказал, что российские военнослужащие регулярно передают ему сувениры. В их числе была и копия знамени 155-й бригады морпехов. Путин признался, что специально взял ее с собой, чтобы показать россиянам.

«Во-первых, хотел ребят поблагодарить за этот подарок. Во-вторых, будем считать, что это знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота здесь представляет все боевые знамена наших бойцов», — отметил президент во время прямой линии.

Представители «Народного фронта» регулярно помогают бойцам 155-й бригады морской пехоты, привозят им гуманитарную помощь.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

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