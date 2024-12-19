Путин объяснил исполнение предсказаний Жириновского эрудированностью политика

Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский был не предсказателем, а реальным экспертом по Ближнему Востоку, чем и объясняется исполнение его пророчеств. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«Я, естественно, был знаком хорошо с Владимиром Вольфовичем. Он не предсказатель, он не был предсказателем, он любил эпатаж, с удовольствием эффектно занимался этим, но он был человеком очень эрудированным и очень хорошо подготовленным. Он же специалист был по Ближнему Востоку», — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что предсказания Жириновского следовало бы рассматривать именно как прогнозы, основанные на анализе и опыте, который у него был как у эксперта.

В 2019 году Жириновский на одном из ток-шоу заявил, что самые драматические события развернутся не на Украине, а на Ближнем Востоке. Именно там разгорится наиболее кровавый вооруженный конфликт.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, который позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».