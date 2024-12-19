Путин объяснил, почему чиновники просят его поручений для начала действий

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря рассказал, что, когда проблема, которую нужно решить, доходит до него, возникают разные точки зрения. Так, он ответил на вопрос, почему чиновники просят его поручений, чтобы начать что-то делать.

«Не нужно ругаться на чиновников. <…> Дело в том, что процесс принятия решения — непростой. <…> Есть разные точки зрения. И одни коллеги считают, что нужно решить это таким способом, другие — таким способом. И поручения, как правило, нужны для того, чтобы определиться», — сказал президент.

Как отметил российский лидер, когда в правительстве возникает какой-то спор, коллеги приходят к нему и просят «принять окончательное командирское решение», просят поручения.

«Потом, знаете, бюрократических всяких заковырок много. Иногда просто, даже все согласны. Нам нужно, чтобы это было положено на бумагу и исполнялось как нормативный акт», — добавил он.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты. По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

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