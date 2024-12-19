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Санду признала ошибки властей в отношении русскоязычных граждан Молдавии

Санду: власти не уделяли достаточного внимания русскоязычным гражданам страны
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Фото: РИА Новости/Михай Карауш
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Правительство Молдавии не уделяло должного внимания коммуникации с русскоязычными гражданами. Об этом 19 декабря заявила президент Молдавии Майя Санду на итоговой пресс-конференции, трансляция которого опубликована на молдавском портале NewsMaker.

«Нужно признать, что мы не уделяли должного внимания проведению диалога с населением на русском языке. Это касается не только республики в целом, но и Гагаузии, где не все владеют румынским языком», — ответила глава Молдавии на вопрос журналистов о допущенных действующей властью ошибках.

Она пообещала исправить ситуацию в следующем году: чаще наносить визит в автономию и общаться с гражданами.

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В сентябре лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, заявил, если Майя Санду выиграет президентские выборы в Молдавии, русский язык будет исключен из нормативного оборота. По его словам, правящая партия «Действие и солидарность» презирает русскоязычное население страны.

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