Санду признала ошибки властей в отношении русскоязычных граждан Молдавии

Правительство Молдавии не уделяло должного внимания коммуникации с русскоязычными гражданами. Об этом 19 декабря заявила президент Молдавии Майя Санду на итоговой пресс-конференции, трансляция которого опубликована на молдавском портале NewsMaker.

«Нужно признать, что мы не уделяли должного внимания проведению диалога с населением на русском языке. Это касается не только республики в целом, но и Гагаузии, где не все владеют румынским языком», — ответила глава Молдавии на вопрос журналистов о допущенных действующей властью ошибках.

Она пообещала исправить ситуацию в следующем году: чаще наносить визит в автономию и общаться с гражданами.

В сентябре лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, заявил, если Майя Санду выиграет президентские выборы в Молдавии, русский язык будет исключен из нормативного оборота. По его словам, правящая партия «Действие и солидарность» презирает русскоязычное население страны.