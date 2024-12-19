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«Разговоры о важном» 23 декабря — тема и программа занятия

«Разговоры о важном» 23 декабря посвятят новогодним традициям в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В понедельник, 23 декабря, в российских школах и колледжах пройдет очередной урок из цикла «Разговоры о важном». Он станет последним в текущем году и будет посвящен традициям празднования Нового года в России. «Известия» рассказывают, как пройдет занятие в разных классах.

«Разговоры о важном» 23 декабря — тема урока

Тема нового урока обозначена как: «Одна страна — одни традиции». Цель занятия — расширить знания учащихся в области истории и культуры народов России на примере новогодних праздников, а также способствовать укреплению семейных традиций и роли семьи в сохранении и передаче традиционных ценностей.

В ходе урока ребята узнают, сколько раз жители нашей страны могут встретить Новый год, что объединяет даты 1 сентября и 1 января, как зовут главных зимних волшебников и какой символ страны возвещает о наступлении Нового года. Также школьникам предстоит рассказать, как празднуют торжество в их семье, и подвести итоги уходящего года.

Освоить тему урока помогут интерактивные игры и просмотр тематических видеороликов. Продлится занятие 30 минут. Методические материалы и рекомендации опубликованы на сайте проекта.

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«Разговоры о важном» 23 декабря — программа урока

В 1–2-х классах урок начнется с обсуждения стихотворения о Новом годе. После первоклассники вспомнят популярные новогодние песни и стихи. В продолжение учитель организует работу с интерактивной картой «Новый год шагает по стране», которая расширит представления ребят о новогодних традициях народов России.

Урок в 3–4-х классах дополнит рассказ о новогодних традициях прошлого. Ученики перенесутся в конец XVIII века и украсят елочку того времени. Затем они расскажут о своих семейных реликвиях — елочных игрушках и других атрибутах торжества, которыми в детстве украшали дом их родители, дедушки и бабушки.

Учащиеся 5–7-х классов вспомнят, кто из новогодних героев отмечает свой день рождения 18 ноября, используя подсказку учителя, и назовут как можно больше слов, связанных с Новым годом. Ребята также посмотрят фрагменты мультфильма «Дед Мороз и лето» и киноленты «Новогодние приключения Маши и Вити».

В 8–9-х классах ребятам предстоит подумать, какие новогодние традиции объединяют всех жителей России и какой подарок не требует финансовых затрат, но остается самым дорогим для близких в праздник. Продолжит разговор рассказ о людях, чьи профессии не позволяют им встречать Новый год в кругу семьи. Ребята предложат свои варианты, как помочь им ощутить новогоднюю атмосферу.

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Ученики 10–11-х классов и студенты колледжей подведут итоги уходящего года. Они расскажут, чем им запомнился 2024 год, какие события стали для них самыми яркими и каких успехов удалось достичь. Еще занятие станет отличным поводов поблагодарить кого-либо из одноклассников за поддержку и помощь. Для этого предусмотрено отдельное интерактивное задание «Новый год — время сказать спасибо».

«Разговоры о важном» 23 декабря — о проекте

«Разговоры о важном» — цикл внеурочных занятий, запущенный Министерством просвещения в 2022 году. Учащимся рассказывают об истории, государственном устройстве и культуре России. Ряд тем посвящен семейным ценностям, актуальным вопросам повседневной и школьной жизни.

Уроки каждый понедельник проходят в школах, колледжах и техникумах. Прошлый урок состоялся 16 декабря и был посвящен процедуре принятия законов в России. С ребятами поговорили о том, для чего нужны законы, какие права и свободы они защищают и как влияют на повседневную жизнь людей.

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