Путин заявил о постоянном контакте с Эрдоганом по вопросам Ближнего Востока

Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что РФ находится в постоянном контакте с Турцией и, в частности, с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу ситуации на Ближнем Востоке.

Как отметил российский лидер, отношение Эрдогана, так же как и отношение РФ, к происходящему на Ближнем Востоке (в Ливане и Палестине) всем хорошо известно.

«Наша позиция не поддержана какой-то конъюнктурой текущей, мы всегда так считали и сейчас полагаем, что решить палестинскую проблему можно, только убрав причины ее возникновения. Было принято решение с Советом Безопасности ООН в свое время — о том, что должны быть образованы два государства — Израиль и Палестина», — сказал Путин.

Президент указал на то, что Палестина, однако, так и не создана, в этом и заключается вся проблема. В то время как со стороны Израиля продолжается незаконная поселенческая деятельность.

«Я не знаю, какие цели окончательные Израиль преследует в секторе Газа, но это достойно только осуждения. И мы неоднократно это делали, практически на всех уровнях. <…> То же самое касается Ливана», — добавил глава государства.

Отвечая на вопрос про Сирию, Путин выразил мнение, что Турция делает всё для того, чтобы обеспечить безопасность своей страны на южных рубежах.

Обстановка в Сирии обострилась в результате крупной атаки вооруженных формирований в Алеппо и Идлибе, которая началась 28 ноября и привела к ответным действиям сирийской армии против боевиков.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря, количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, который позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

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