В Москве прошел концерт оперной певицы Аиды Гарифуллиной
В Москве состоялся концерт одной из самых блистательных оперных певиц современности — Аиды Гарифуллиной. Она отметила, что выступать на Родине, особенно на сцене Московской консерватории, для нее — особое событие.
Из-за плотного графика гастролей с концертами в столице она бывает очень редко.
«Восхитительная акустика, в которой даже не нужно напрягать звук. Здесь он просто летит», — сказала заслуженная артистка РФ Аида Гарифуллина.
Певица приготовила особую программу из знаменитых арий русских и зарубежных композиторов. А после выступления сделала еще один подарок — около сотни поклонников могли пообщаться со звездой, взять автограф и сфотографироваться.
15 декабря солисты, хор и симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в воскресенье исполнили в зале «Зарядье» Москвы «Страсти по Иоанну» И.С. Баха. В состав солистов вошли Марина Кирюшина, Мария Уварова, Борис Степанов, Алексей Кротов, Егор Семенков, Александр Наземцев и Александр Башкатов.