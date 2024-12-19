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Путин призвал оказать помощь в трудоустройстве участвовавшим в СВО военным

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские военные, получившие ранения в ходе специальной военной операции, хотят и могут дальше работать, им необходимо оказать помощь в трудоустройстве. Об этом 19 декабря сообщил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«Я был недавно в центре реабилитации. Посмотрел, там ребята с тяжелыми травмами, кто-то без ноги и без руки. Но знаете, что я хочу сказать: у них глаза горят, они хотят, готовы работать активно, и они могут это делать», — сказал он.

Кроме того, Путин обратил внимание на то, что многие участники программы «Время героев» получили предложения о трудоустройстве и уже работают на производстве. Некоторые стали главами регионов, добавил он.

«По первому набору (по программе. — Ред.) работа продолжается, но уже многим сделаны предложения, многие уже даже работают, руководителями регионов даже некоторые назначены, чему я очень рад», — сказал российский лидер.

Проявить работу: Путин обратил внимание на проблемы трудоустройства ветеранов СВО
На совещании с правительством также обсудили бесплатную юридическую помощь и развитие сельских территорий

Ранее, 31 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для участников СВО будет приостанавливаться трудовой договор на весь период прохождения военной службы по контракту. Он добавил, что гарантии супругам участников спецоперации также будут продлены.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты. По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

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