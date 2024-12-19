Путин рассказал о программе развития интернета в регионах

Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что у властей есть программа развития интернета и связи в регионах РФ.

«У нас есть программа развития интернета, скоростного интернета, развития вообще связи, в этой связи развитие спутниковой группировки и так далее. <…> Всё это, безусловно, будет делаться. У нас, сейчас не буду говорить, они широко известны. Эти данные открыты», — сказал президент, отвечая на просьбу журналистки из Чукотки решить проблему с интернетом, поскольку в регионе он есть только в столице.

Журналистка также отметила, что остальные жители не получают «всех прелестей» интернета, поскольку из-за этой проблемы развлечения, «Госуслуги», банковские услуги для бизнеса недоступны.

7 ноября президент РФ в рамках пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, что пользуется интернетом очень примитивным образом и использует отечественные поисковые системы.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

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