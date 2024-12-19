Задавшая вопрос Путину многодетная мать рассказала о полученных ответах
Мать пятерых детей Анна Шенкао 19 декабря рассказала «Известиям», что получила ответы на важные для нее вопросы от президента РФ Владимира Путина на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.
«Я услышала ответы, которые меня терзали. Будем надеяться, что это всё исправится», — сказала она.
В своем обращении девушка затронула тему пособий многодетным семьям и бюрократические трудности, которые могут возникнуть при получении материальной поддержки.
В ходе своего ответа на вопрос Шенкао Владимир Путин отметил, что их семья может быть примером для других, так как женщина воспитывает пятерых детей. Кроме того, президент добавил, что семьи с детьми, в том числе многодетные, имеют право на льготу — скидку в размере 50% от тарифа авиаперевозок, но авиакомпании часто вводят свои льготы, называя это нестандартным тарифом. Из-за этого многодетные семьи не получают причитающуюся им льготу.
Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.
Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».