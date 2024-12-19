Выброс пепла дважды за день произошел на вулкане Эбеко на Курилах
На острове Парамушир на Курилах дважды за один день произошел выброс пепла на вулкане Эбеко. В обоих случаях высота выбросов составляла 2,5 км.
Как уточняет ИА SakhalinMedia, данные о первом выбросе были получены днем в четверг, 19 декабря, центром управления МЧС по Сахалинской области. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние, превышающее 5 км. Позже на вулкане был зафиксирован еще один выброс.
В единой диспетчерской службе сообщили, что в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, угрозы населению нет, запах сероводорода в городе не ощущается. Звонков и жалоб от жителей не зафиксировано.
Ранее, 11 декабря, на вулкане Эбеко в Северо-Курильске также произошел пепловый выброс на высоту 3 км. Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 км, уточнили в МЧС.