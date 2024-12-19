Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий является чрезвычайно сложной. Об этом 19 декабря заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в разговоре с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным.

«Ознакомил британского коллегу с оперативной обстановкой на линии фронта, которая продолжает оставаться чрезвычайно сложной», — написал Сырский в своем Telegram-канале.

По его словам, Радакин заверил, что Великобритания продолжит помогать Украине, и отдельные аспекты поддержки с ее стороны вырастут в 2025 году. Он также добавил, что помощь продолжит поступать и от других европейских стран.

Ранее, 12 декабря, Сырский заявлял, что Россия превосходит ВСУ на покровском (российское название — красноармейское) направлении. Тогда он отметил, что для повышения устойчивости обороны ВСУ приходится принимать нестандартные решения.

Украинская журналистка Диана Панченко 26 ноября высказала мнение, что ВСУ не испытывали бы сейчас таких сложностей на фронте, если бы президент страны Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, еще два года назад не стал отказываться от заключенных с Россией соглашений о мире в Стамбуле.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.