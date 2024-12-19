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Путин назвал вопрос миграции очень чувствительным и острым

Путин: для сокращения числа мигрантов нужно повышать производительность труда
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Вопрос миграции является очень чувствительным и острым, заявил 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«Это очень чувствительный и острый вопрос. Он не только для нас является острым, он и для Европы является еще гораздо более острым», — сказал глава государства, отвечая на вопрос журналистки из Краснодарского края о путях решения миграционной проблемы в РФ.

По его оценке, для сокращения количества трудовых мигрантов следует повышать производительность труда. Для этого нужно использовать технологии, которые не требуют большого количество неквалифицированных рабочих рук, и сосредотачивать конечный результат на высокотехнологичных сферах деятельности, уточнил Путин. В итоге не потребуется привлекать большого количества мигрантов для неквалифицированного труда.

В случаях, когда это привлечение неизбежно, нужно готовить людей вместе со странами-партнерами, прежде всего в Центральной Азии, добавил российский лидер. В числе способов такой подготовки он назвал развитие сети русских школ, изучение русского языка и ознакомление с традициями и законами РФ желающих приехать для работы.

Путин отметил, что наряду с экономическим компонентом решения проблемы существует и правоохранительный, и они должны быть объединены. Комментируя предложения создать для этого отдельное ведомство, он выразил мнение, что лучше сохранить и укреплять данные полномочия у Министерства внутренних дел.

Для этого в структуре МВД нужно создать отдельное мощное подразделение и делегировать туда представителей из экономических ведомств, считает президент. Он указал на то, что таким образом проблема будет решаться в едином комплексе, но в тесной работе с другими органами власти и регионами.

Кроме того, Путин поддержал принятый Госдумой закон о запрете принимать на обучение в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Президент обратил внимание, что в отсутствие такой меры возникает вопрос о том, как учить таких детей.

Честь речи: детей мигрантов не возьмут в школы без знания русского языка
Госдума приняла закон во втором и третьем чтении

Закон, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов, которые не знают русский язык, депутаты Госдумы приняли 11 декабря. Согласно документу, проверка знания ребенком языка и законности нахождения на территории Российской Федерации должна в обязательном порядке проводиться перед зачислением в школу.

До этого, 9 декабря, Путин подчеркнул, что меры в вопросах миграции должны приниматься так, чтобы и люди, переезжающие по работе из одной страны в другую, и население этих государств чувствовали себя спокойно и уверенно.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

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