Эксперты выявили несоответствие ГОСТу у 75% импортных недорогих коньяков в Москве

В Москве в результате исследования в лабораториях 253 образцов импортных коньяков низшего ценового сегмента стало известно, что 75% продукции не соответствует ГОСТу. Об этом рассказал «Известиям» 19 декабря президент Ассоциации «Антиконтрафакт», депутат Госдумы Владислав Резник.

«Начиная с 2023 года нами проводятся закупки и исследования в лабораториях Росалкогольтабаконтроля и Федерального научного центра пищевых систем им. Горбатова РАН импортных коньяков низшего ценового сегмента в розничных торговых сетях города Москвы. Результаты исследований следующие. Из 253 образцов соответствие применимым ГОСТам показали только 63 образца, или только 25%. То есть 75% недорогих импортных коньяков, находящихся на полках в торговых предприятиях Москвы, не соответствуют установленным требованиям», — сказал он Резник.

По его словам, 40% нарушений связано с тем, что для производства такого коньяка использовались спирты невиноградного происхождения.

Ранее, 4 ноября, диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова рассказала «Известиям», что чрезмерное употребление алкоголя является одной из наиболее распространенных причин обратимой артериальной гипертензии, составляет около трети всех случаев неишемической дилатационной кардиомиопатии, а также заметно увеличивает риск инсульта. Кроме того, на фоне злоупотребления алкоголем идет склеивание клеток крови, повреждаются стенки сосудов, уточнила она.