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Сборная России осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Сборная России по-прежнему занимает 34-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленная версия топа национальных команд 19 декабря была опубликована на сайте организации.

В ноябре российская команда в товарищеских матчах обыграла сборные Брунея и Сирии. В активе сборной России 1512,32 балла.

Лидером рейтинга осталась сборная Аргентины (1867 очков). На втором месте располагается Франция (1859 очков), на третьей строчке — победители чемпионата Европы-2024 испанцы (1853 очка). Англичане стали четвертыми (1813 очков), а Бразилия осталась на пятом месте (1775 очков).

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28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборные и клубы из РФ от участия во всех соревнованиях под эгидой организаций. Как заверили в организациях, футбол станет «вектором единства и мира между народами» в случае улучшения ситуации на Украине.

В июне этого года председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что у сборной России еще будет шанс вернуться на международные футбольные турниры. Он указал на то, что российские футболисты продолжают играть в европейских клубах.

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