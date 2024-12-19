Путин ответил цитатой Марка Твена на заявления об «ослаблении» России
Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе «Итогов года» вспомнил высказывание Марка Твена, отвечая на слова об «ослаблении России».
«Я хочу вспомнить известного всем человека и писателя, который как-то сказал: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — указал он.
Глава государства также указал, что, если в будущем у него состоится встреча с избранным президентом США Дональдом Трампом, им «будет о чем поговорить».
Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.
По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.
Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».