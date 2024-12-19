Путин отметил высокое качество российского патриотического кино

В России делают очень качественное патриотическое кино. Об этом 19 декабря сообщил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

По его словам, уход многих зарубежных кинопроизводств из РФ способствует развитию отечественного кинематографа.

«Значит, наши сказки, былины и прочее возрождаются, я сам иногда смотрю это с удовольствием со своими близкими малышами <…>», — сказал Путин.

Что касается строительства кинотеатров в арктической зоне, российский лидер сообщил, что на данный момент действует программа индивидуального развития городов, в которую сегодня входят 25 населенных пунктов.

«В арктической зоне мы сохранили льготную ипотеку под 2%. Люди пользуются этой льготой. Мы в этой зоне делаем целую программу по отдельным городам — это 25 городов. И мы будем расширять эту программу по всей стране до 200 городов. Мы посмотрим, что можно сделать дополнительно по отдельным пунктам», — отметил президент.

Ранее, 4 сентября, глава Министерства культуры России Ольга Любимова рассказала в студии «Известий» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), что на данный момент 82% проката в кинотеатрах составляют фильмы российского производства. Она подчеркнула, что по уровню кассовых сборов страна вернулась к тому уровню, что был до пандемии.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».