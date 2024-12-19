Путин назвал правильным решением перевод федеральных органов в регионы

Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» назвал перевод федеральных органов в регионы правильным решением.

Комментируя свою инициативу о переезде головного офиса компании «РусГидро» в Красноярск, президент ответил, что также планируется переезд и других государственных и бизнес-структур.

«Да, во-первых, я считаю, что это очень правильно, и некоторые, может быть, даже федеральные органы переводить в различные центры страны — это всё-таки развитие», — сказал Путин, добавив, что сейчас идут попытки сосредоточить всю судебную власть в Санкт-Петербурге.

Он также отметил, что такой шаг сделает город «географически более самостоятельным» и придаст «функции столичности».

«Но и другие центры, такие как Красноярск, нуждаются в том, чтобы налоговая составляющая заработала поярче, и чтобы там налоги платили по месту производства, ну и просто это толчок к развитию региона. Мы будем это делать», — заявил российский лидер.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря, количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, который позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

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