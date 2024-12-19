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Путин пообещал рассмотреть возможность развития сети кинозалов в Республике Коми

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С учетом развития российского патриотического кино действительно важной представляется проблема расширения сети кинозалов по стране. В частности, их не хватает в Арктической зоне — в Республике Коми, на Крайнем Севере. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«Мы, конечно, посмотрим, что можно сделать дополнительно для небольших населенных пунктов, для Арктической зоны. Безусловно, это очень важно, потому что они там в большинстве своем являются небольшими по количеству населения. <...> Когда это в кинозале происходит, то это другая атмосфера, другое настроение. Обязательно на это посмотрю», — заметил президент на соответствующую просьбу журналиста Дарьи Шучалиной из Коми.

Он указал, что с уходом из России производителей западного киноконтента российское кинопроизводство начало развиваться еще более быстрыми темпами. Особенно это касается исторического кино и сказок.

«От нас многие уходят производители, и дай Бог им здоровья. Это толкает наше собственное производство, в том числе и кинопроизводство, это правда. А с учетом такого объединяющего подъем общества, конечно, очень важно и историческое кино. Наши сказки, былины и прочее возрождаются. Я сам иногда смотрю это с удовольствием со своими близкими малышами. Поэтому вы правы, я пометил, мы постараемся отреагировать, хорошо», — добавил Путин.

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Ранее, 4 сентября, глава Министерства культуры России Ольга Любимова рассказала в студии «Известий» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), что на данный момент 82% проката в кинотеатрах составляют фильмы российского производства. Она подчеркнула, что по уровню кассовых сборов страна вернулась к тому уровню, что был до пандемии.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты. По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

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