Путин пообещал восстановление жилья и инфраструктуры в Курской области

Президент России Владимир Путин 19 декабря в ходе «Итогов года» заявил, что все объекты, жилье и инфраструктура в Курской области будут восстановлены.

Он пообещал, что специалисты починят дорожную сесть, коммунальную инфраструктуру, объекты социального назначения, жилье и многое другое. Также будут выданы сертификаты на восстановление домов.

«Тому, кто хочет переехать, будем помогать переезжать в другие регионы. Уже сейчас на эти цели выделено, если мне память не изменяет, где-то 108 млрд рублей», — сказал Путин.

Что касается конкретной даты окончания освобождения Курской области от украинской армии, президент РФ сообщил, что на данный момент в этом регионе продолжаются боевые действия. В связи с этим он не может дать точный ответ на этот вопрос.

«Я сейчас не могу и не хочу просто даже называть вот конкретную дату, когда выбьют [ВСУ], ребята воюют, вот прямо сейчас идет бой», — уточнил он.

ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря, количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, чтобы гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

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