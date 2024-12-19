Семерых пострадавших при ЧП под Мурманском перевели в областные медучреждения
Семерых пострадавших в результате столкновения двух поездов под Мурманском перевели в областные медучреждения. Об этом 19 декабря сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в Telegram.
«Семерых мы перевели в областные учреждения, пять из них проходят лечение в областной больнице», — рассказал он.
Врачи держат ситуацию на контроле и оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, добавил Чибис.
И. о. главного врача Кандалакшской центральной районной больницы (ЦРБ) Пряхина Мария рассказала, что после инцидента в учреждение к ним поступило 18 человек и еще один приехал с места ЧП самостоятельно. Среди них четверо детей.
Пострадавшим была оказана помощь психологов, добавила Пряхина.
На данный момент, по информации и.о. главврача Кандалакшской ЦРБ, три человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Обсуждается вопрос об их переводе в областные учреждения. Трое пациентов находятся в стабильном состоянии в хирургическом отделении, лечение которых продолжится в Кандалакшской ЦРБ.
Ранее в этот день сообщалось о задержании следователями машиниста грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским в Мурманской области, а также его помощника. Решается вопрос об избрании работникам меры пресечения из-за подозрения в нарушении правил безопасности движения.
Столкновение двух поездов произошло 19 декабря при прибытии пассажирского на станцию Княжая. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате столкновения с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых.
По последним данным, в результате аварии погибли два человека, 31 человек пострадал. Минздрав уточняет, что 10 пострадавших, среди которых три ребенка, находятся в тяжелом состоянии.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ.