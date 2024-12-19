За минувшие сутки в России произошло 267 ДТП

За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 267 ДТП, в которых погибли 23 и получили ранения 319 человек. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

В результате 96 ДТП, 53 из которых произошло на пешеходных переходах и 43 вне зоны их действия, погибли шесть пешеходов, еще 91 получил ранения различной степени тяжести. С участием несовершеннолетних за минувшие сутки зарегистрировано 35 ДТП, в результате которых травмы получили 36 юных участников дорожного движения, в том числе 23 пешехода и 12 детей-пассажиров. Погиб один ребенок-пассажир.

Так, в Карачаево-Черкесской Республике на 68-м км федеральной автодороги А-165 Лермонтов — Черкесск водитель легкового автомобиля в запрещенном месте выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой «Газелью». В результате ДТП погибли сам виновник автоаварии и его десятилетняя пассажирка, находившаяся на заднем сиденье пристегнутой ремнем безопасности. Водитель малотоннажного грузовика и еще два пассажира легковушки госпитализированы с травмами.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов осуществлять перевозку детей в строгом соответствии с действующими правилами безопасности. Жизнь и здоровье юных пассажиров целиком зависят от навыков вождения, стажа, самочувствия и законопослушного поведения на дороге водителя автомобиля, в салоне которого находятся дети-пассажиры.



«При поездке с ребенком следует отказаться от рискованной манеры вождения, избегать обгонов, выездов на встречную полосу и других опасных маневров. Необходимо соблюдать дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость, быть внимательным, собранным, осторожным и не отвлекаться за рулем, контролируя дорожную ситуацию», — подчеркнул в разговоре с «Известиями» заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

Со вчерашнего вечера в Республике Северная Осетия-Алания из-за непогоды на сопредельной стороне временно прекращено движение по федеральной автотрассе А-161 Владикавказ — Нижний Ларс — граница с Республикой Грузия в направлении на выезд из Российской Федерации. При этом в Красноярском крае восстановлено движение с 5-го по 22-й км региональной автодороги из Норильска в аэропорт.

При планировании поездок на дальние расстояния водителям и пассажирам всегда рекомендуется следить за прогнозом погоды, а также сообщениями СМИ из мест перекрытий или ограничений движения. В случае непогоды и сильного снегопада по возможности воздержитесь от использования личного автотранспорта до улучшения погодных условий, а в городских условиях воспользуйтесь услугами общественного транспорта, рекомендуют в Госавтоинспекции.

Накануне, 18 декабря, в Подмосковье на трассе М9 «Балтия» произошли два массовых ДТП, в результате одного из них госпитализирован пострадавший.