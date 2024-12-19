Путин допустил возрождение в Северной Осетии института внутренних войск

Республика Северная Осетия всегда была форпостом РФ на Кавказе, в связи с чем там возможно было бы возродить Северо-Кавказский военный институт внутренних войск. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«Северная Осетия всегда была форпостом России на этом направлении, на Кавказе и во все времена оправдывала это свое высокое предназначение. Мы знаем, как жители республики относятся и к своей малой родине, и к нашей большой общей родине, к России. Всегда стояли на ее защите и исполняли эту функцию очень достойно, блестяще», — заявил Путин.

Он отметил, что раньше в целом по стране действительно проходило сокращение военных училищ.

«Связано это не с тем, что в Осетии именно решили закрыть, связано с тем, что сеть училищ вообще, как посчитали военные специалисты, военные ведомства, она была переразмеренной», — указал глава государства.

Однако сейчас численность армии страны увеличивается, в частности в силовых подразделениях, уточнил президент.

«Я не могу сейчас прямо сказать, что завтра. Но я вам говорю, что мы это точно проработаем (вопрос о возрождении училища. — Ред.)» , — заявил Путин.

Ранее, 2 сентября, филиал Нахимовского военно-морского училища открылся в Мариуполе. Учебный комплекс был возведен в рекордные сроки. Нахимовское училище в Мариуполе стало пятым филиалом учебного заведения в стране. Отмечалось, что школьники будут изучать в рамках программы основы военно-морского дела, историю флота, а также управление маломерными судами.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты. По состоянию на утро 19 декабря, количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».