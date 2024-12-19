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Путин назвал причины роста цен в России

Путин: рост цен в России связан с урожаем, мировыми ценами и санкциями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Рост цен в России связан с совокупностью объективных и субъективных факторов, один из них — быстрый рост доходов населения, заявил 19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«Предложение на рынке должно соответствовать доходам населения, покупательская способность должна соответствовать объему производимых в стране товаров. У нас доходы и заработные платы росли более быстрыми темпами, чем нарастание этой товарной массы и выпуск продукции», — сказал глава государства.

Вторая объективная причина связана с урожаем, третья — с ростом мировых цен на некоторые продукты, указал Путин. Он также отметил определенное влияние санкций, которые не имеют ключевого значения, но так или иначе удорожают логистику.

В числе субъективных факторов, оказывающих влияние на цены, президент назвал определенные недоработки со стороны Центробанка. При этом он отметил, что российское правительство работает эффективно и принимает много мер с прицелом на будущее.

Вместе с тем глава государства обратил внимание на необходимость вести работу над планами по отдельным отраслям экономики и производства, в том числе товаров массового потребления.

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Ранее в этот день российский лидер сообщил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ в 2024 году составит 3,9–4%. При этом заработные платы выросли на 9% в реальном выражении, а безработица находится на рекордно низком уровне — 2,3%.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря, количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, который позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

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