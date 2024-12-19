Реконструкцию Щелковских очистных сооружений завершили в Подмосковье
Реконструкция Щелковских межрайонных очистных сооружений завершилась в Московской области. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министерство ЖКХ региона.
Работы проводились без остановки деятельности предприятия. Общая площадь застройки составляет свыше 40 га. Производительность обновленных очистных сооружений составит 400 тыс. кубометров в сутки с охватом больше 1,3 млн человек.
На объекте внедрили доочистку сточных вод на самопромывных дисковых фильтрах, ультрафиолетовое обеззараживание вод и стабилизацию осадков с использованием систем газоочистки и аэробных стабилизаторов. Это позволит сократить выбросы газов в атмосферу и предотвратить появление неприятных запахов.
Модернизация выполнена в рамках нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги».