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Собянин рассказал о результатах применения городских мер поддержки МСБ

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Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
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Выручка столичных предпринимателей стабильно растет, в том числе благодаря городским мерам поддержки малого и среднего бизнеса, рассказал мэр Сергей Собянин.

По его данным, в столице работает больше 904 тыс. предприятий МСБ. «Мерами поддержки в этом году воспользовался каждый 11-й бизнес Москвы», — написал Собянин в Telegram.

Он напомнил, что в столице запустили региональные программы льготного кредитования и льготного факторинга для приоритетных отраслей — науки, производства, ИТ и креативных индустрий. Это первый такой опыт в России.

В столице реализуют и нефинансовые меры поддержки. Речь идет о бесплатных консультациях, образовательных и деловых мероприятиях.

«Мы одобрили стратегию на ближайшие годы. Ее цель — рост масштабов и эффективности бизнеса», — заключил Собянин.

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