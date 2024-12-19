Собянин рассказал о результатах применения городских мер поддержки МСБ
Выручка столичных предпринимателей стабильно растет, в том числе благодаря городским мерам поддержки малого и среднего бизнеса, рассказал мэр Сергей Собянин.
По его данным, в столице работает больше 904 тыс. предприятий МСБ. «Мерами поддержки в этом году воспользовался каждый 11-й бизнес Москвы», — написал Собянин в Telegram.
Он напомнил, что в столице запустили региональные программы льготного кредитования и льготного факторинга для приоритетных отраслей — науки, производства, ИТ и креативных индустрий. Это первый такой опыт в России.
В столице реализуют и нефинансовые меры поддержки. Речь идет о бесплатных консультациях, образовательных и деловых мероприятиях.
«Мы одобрили стратегию на ближайшие годы. Ее цель — рост масштабов и эффективности бизнеса», — заключил Собянин.