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СМИ сообщили об аресте счетов экс-замминистра обороны РФ Булгакова и его супруги

«РИА Новости»: счета экс-замминистра обороны РФ Булгакова и его жены арестованы
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Фото: ТАСС/Юлия Морозова
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Суд арестовал счета экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова и его супруги. Об этом 19 декабря сообщило «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

«У следствия имеются основания полагать, что незаконно полученные Булгаковым денежные средства в том числе аккумулировались им на расчетном счете, открытом на его супругу. Срок ареста на денежные средства продлен до 25 марта 2025 года», — говорится в материале.

Кроме того, арест был наложен и на личный счет экс-замминистра, уточняет агентство.

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О задержании Булгакова в рамках уголовного дела о коррупции стало известно 26 июля. Точной информации о том, по каким статьям он обвиняется, нет. Согласно декларации о доходах Булгакова, в 2018 году он заработал 15,2 млн рублей. Сообщалось, что он, находясь в должности замминистра обороны, лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», который снабжает Вооруженные силы России продовольствием.

Также в июле стало известно, что по уголовному делу, в рамках которого арестован Булгаков, проходят представители совета директоров АО «Грязинский пищевой комбинат». Их обвиняют в присвоении или растрате организованной группой или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Позже стало известно, что в деле фигурируют еще три компании.

Следствие оценило ущерб в сумму около 1,3 млрд рублей. В октябре в правоохранительных органах сообщили, что топ-менеджеры АО «Грязинский пищевой комбинат» не возместили ущерб.

18 декабря Булгакову и другим фигурантам дела — гендиректору «ООО Нева-Балт СПб» Герману Яковлеву и военному пенсионеру Геннадию Селезневу — продлили арест до 25 марта.

Булгаков в 2008–2022 годах занимал должность заместителя министра обороны Российской Федерации.

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